Samsun Yeşil Sahaların Kramponlu Melekleri

Yeşil sahaların kramponlu melekleri

TÜRKİYE Kadınlar Futbol 1'inci Ligi'nde mücadele eden Samsun İlkadım Yab-Pa kadın futbol takımının oyuncuları gönül verdikleri futbol için erkek futbolcular gibi idman yapıp maçlara aynı ciddiyetle ve hırsla hazırlanıyor. Takımın bayan futbolcular, futbola gönül verdiklerini söyledi.

Türkiye Kadınlar Futbol 1'inci Ligi'nde mücadele eden Samsun İlkadım Yab-Pa kadın futbol takımının oyuncuları gönül verdikleri futbola disiplin ve büyük bir aşkla bağlı. A takımında 20 sporcusu bulunan takımın kadın futbolcuları, erkek futbol sporcuları gibi idman yapıp maçlara aynı ciddiyetle ve hırsla hazırlandıklarını söyledi. Çoğu üniversitesi öğrencisi olan sporcular, erkek futbol kulüplerine yapıldığı gibi kendilerine de destek verilmesini istedi. Türkiye'de kadınların futbol oynamasının çok zor olduğunu söyleyen takım antrenörü Beyza Altınova (31) Ben 15 yıl futbol oynadım 3 yıldır antrenörlük yapıyorum. Biz bu işe gerçekten gönül verdik. Ama Türkiye'deki 'bayan futbol mu oynar Bayan futboldan ne anlar Bayan ofsaytı bilmiyor' düşüncelerini uzaklaştırmak için altyapımızda şu an yaklaşık 100 sporcumuz var. Savaşımızı sonuna kadar devam ettireceğiz. maalesef kadınların futbol oynaması için gerektiği kadar destek verilmiyor ülkemizde. Oysa biz haftada 4,5 gün antrenman yapıyoruz, hava şartları ne olursa olsun emek veriyoruz. Dünyada bayan futbolu her yerde profesyonel ama Türkiye'de amatör bakılıyor dedi. 11 yıldır futbol oynadığını belirten takım kaptanı Şule Mutlucan (22) Aynı zamanda üniversite öğrencisiyim. 6 yıldır bu takımda futbol oynuyorum. Bence bayanlar için hiç bir şey zor değil istedikten sonra her şeyi yapabilirler. 'Futbol erkek oyunu' diyorlar ama değil. Bayanlarda oynayabilir. Bayan futbolu da her geçen yıl gelişmekte. Kadın futboluna şuan hiç bir destek yok destek olsa çok daha iyi yerlere gelecek. Günümüzde bir çok kız çocuğu akademilerde futbol eğitimi alıyor ve kendisini geliştiriyor. Son yıllarda kız çocuklarının futbola olan ilgisi daha da arttı. Genelde voleybol ve basketbol gibi sporları bayanlara yakıştırıyorlar futbolu yakıştırmıyorlar ama ben buna katılmıyorum bence bayanlara futbol da yakışıyor diye konuştu. 13 yıldır futbol oynayan Fatma Serdar (26) Beden eğitim öğretmeniyim şu an yüksek lisans yapıyorum bir yandan da futbol oynuyorum. Bir kadının bu sporu yapması Türkiye gibi bir yerde zor. Aileler bir kız çocuğunun futbol oynamasına karşı olabiliyor. 'Kız çocuğu futbol mu oynar' diyorlar ama Avrupa ülkelerinde tam tersi çok küçük yaşlarda futbol kulüplerinin altyapısında bu spora başlıyorlar. Türkiye gibi bir yerde bayanların futbol oynaması zor. Futbol benim için bir aşk. İlk futbola başladığımda benim ailemde karşı çıktı ancak hocam bu sporun bana neler katacağını anlattıktan sonra tam tersine destek vermeye başladılar şeklinde konuştu. Samsun İlkadım Yab-Pa kadın futbol kulübü başkanı Ali Akyüz, Şu an takım olarak ligde kalmak için mücadele ediyoruz. Ancak şehrimizden yeterli desteği göremiyoruz. Bu da bizi son derece üzüyor. Bu kızlarımız futbol oynayıp bir yandan üniversite okuyor, ekmek kazanıyorlar mücadele ediyorlar. Her ne şartlar olursa olsun emek veriyoruz. Biz Samsun'u 1'inci ligde temsil eden bir takım. Türkiye'de aslında futbol oynamak kolay ama biz zorlaştırıyoruz. Desteği geliri olmayan tek lig diyebiliriz kadın futbol ligi için. Bayanlar futbol oynamayı seviyorlar. Özellikle genç kızlarımız futbolla daha çok ilgilenmeye başladı. Avrupa bu böyle değil kadın futboluna oralarda çok büyük bir destek var dedi.