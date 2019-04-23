Samsun Yaya Geçidinde Otomobilin Çarpması Sonucu Öldü

Yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu öldü

Samsun'un Bafra ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Halit Bayrak (60) hastanede yaşamını yitirdi. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 1200 sıralarında Bafra ilçesi Galericiler sitesi önünde meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçen Halit Bayrak'a, Mehmet Kulaksız idaresindeki 55 NP 397 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Bayrak, ağır yaralandı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Halit Bayrak kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Mehmet Kulaksız gözaltına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Halit Bayrak'ın hayatını kaybettiği kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA