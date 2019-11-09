Samsun yapı malzemeleri sektörü buluştu

09.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:21

Samsun'da yapı malzemeleri sektörü tanışma yemeğinde bir araya geldi.



Karadeniz Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneğinin (KARTİMDER) düzenlediği program yeni ve mevcut üyelerin firmalarını ve kendilerini tanıtması ile başladı. Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı İshak Memişoğlu'nun katılımı ile sektörde ortak yürütülebilecek projeler konuşuldu. Akabinde Başkan İshak Memişoğlu tarafından kentsel yapılanma ve Samsun'un şu anki ve önceki durumu hakkında bilgilerin olduğu bir sunum gerçekleştirdi.



KARTİMDER Başkanı Serdar Arif Bayramkaya, KARTİMDER'in dernek üyelerine sunabileceği projeler hakkında bilgi aktarımı sağlayarak yeni üyeler ile Samsun'da ve Karadeniz illerinde yeni oluşumlar iş birliği güç birliği sağlayacaklarını bildirdi.



Toplantıda ayrıca mesleki yeterlilik ve meslek edindirme kurslarının başlatılmasına dair projeler görüşüldü. - SAMSUN

Kaynak: İHA