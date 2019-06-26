SAMSUN YANKESİCİLİKTEN YAKALANAN ŞÜPHELİ BİR ANLIK ŞEYTANA UYDUM

SAMSUN'da, dolmuşda yanına oturduğu kişinin, yankesicilik yöntemiyle cebindeki 330 lirayı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Erdal T., adliyeye sevk edildi. Mahkemede, 'Bir anlık şeytana uydum, hatamı telafi etmek istiyorum' diyen şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.Hırsızlık anı da, dolmuşun güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olay, 14 Haziran'da İlkadım ilçesinde dolmuş minibüsünde meydana geldi. Dolmuşun ön koltuklarının birinde yolculuk eden Erdal T., yanına binen M.D.'nin cebinde bulunan 330 TL'yi çaldı. Dolmuştan inen ve cebinde parasının olmadığını fark eden M.D., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, 3'ünü Hat Dolmuş Durağı'nda hizmet veren 55 D 1123 plakalı minibüste yer alan araç içi güvenlik kamerlarını incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen polis ekipleri, hırsızlık suçu işlediği tespit edilen şüpheli Erdal T.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Mahkemedeki savunmasında pişman olduğunu belirten şüpheli, Biranlık şeytana uydum. Hatamı telafi etmek istiyorum dedi. Öte yandan, dolmuştaki hırsızlık anı da, aracın güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülere, şüphelinin fark edilmek için elini montuyla kapattığı, yanında oturan kişinin cebinden parayı kısa sürede aldığı yansıdı.

Kaynak: DHA