Samsun yangın söndü mü? Samsun'da yangın var mı?

Yurdun çeşitli bölgelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlar tüm yurdu hüzne boğdu. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Son olarak, Muğla Bodrum ve Fethiye ilçeleri, Samsun, Uşak ve Gaziantep'te orman yangınları çıktı. Samsun yangın söndü mü? Samsun'da yangın var mı? İşte orman yangınlarında son durum...

Samsun yangın söndü mü? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Samsun'un Vezirköprü ilçesi ve Ankara'da orman yangını olduğu iddiaları dün akşam sosyal medyada da çok konuşuldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü, iddiaların doğru olmadığını belirterek, panik oluşturacak paylaşımlardan kaçınılmasını istedi. Samsun yangın devam ediyor mu? Samsun yangın söndürüldü mü? Samsun'da yangın var mı?

SAMSUN YANGIN SÖNDÜ MÜ?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), "Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddiaları asılsızdır" açıklamasında bulundu.

OGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında Samsun/Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddiaları asılsızdır. Bafra'da 0.3 hektar alanda çıkan örtü yangını kısa sürede söndürülmüştür. Lütfen daha sağduyulu davranarak, panik oluşturacak paylaşımlardan kaçınalım" denildi.

SAMSUN'DA 7 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Kuruçay Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında, 7 hektarlık alan zarar gördü.

Vezirköprü ilçesi Kurucay Mahallesi Kabagöz mevkiinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yayıldı. Ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması sürüyor. Yangında, 7 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, "Yangın yaklaşık 7 hektarlık alanda etkili oldu. Ülke geneli yangınlar nedeniyle tedbirlerimizi almıştık. Yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldık. Şu an soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.