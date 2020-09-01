Samsun ve Trabzon'daki cinayetlerin firari şüphelisi adliyede (3)
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Samsun ve Trabzon'daki cinayetlerin firari şüphelisi adliyede (3)

2 KİŞİ TUTUKLANDISamsun ve Trabzon'daki cinayet olayı ile ilgili gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Cerrah ile saklanmasına yardımcı olduğu iddia edilen Ahmet Cem Yavuz çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun ve Trabzon'daki cinayetlerin firari şüphelisi adliyede (3)
01.09.2020 18:59 | Son Güncelleme: 01.09.2020 19:03

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Samsun ve Trabzon'daki cinayet olayı ile ilgili gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Cerrah ile saklanmasına yardımcı olduğu iddia edilen Ahmet Cem Yavuz çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

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