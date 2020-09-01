Samsun ve Trabzon'daki cinayetlerin firari şüphelisi adliyede (3) 2 KİŞİ TUTUKLANDISamsun ve Trabzon'daki cinayet olayı ile ilgili gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Cerrah ile saklanmasına yardımcı olduğu iddia edilen Ahmet Cem Yavuz çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI Samsun ve Trabzon'daki cinayet olayı ile ilgili gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Cerrah ile saklanmasına yardımcı olduğu iddia edilen Ahmet Cem Yavuz çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA