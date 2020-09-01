Samsun ve Trabzon'daki cinayetlerin firari şüphelisi adliyede SAMSUN'da, Hüsame Ünveren'i (24) sokak ortasında başına kabza ve dipçik ile vurarak darbedip, ardından tabanca ve tüfek ile ateş ederek öldürdükten sonra kaçtığı Trabzon'da, yaylada tartıştığı Şenol Keleş'i (45) de tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan Ahmet Cerrrah (27), adliyeye sevk edildi.

SAMSUN'da, Hüsame Ünveren'i (24) sokak ortasında başına kabza ve dipçik ile vurarak darbedip, ardından tabanca ve tüfek ile ateş ederek öldürdükten sonra kaçtığı Trabzon'da, yaylada tartıştığı Şenol Keleş'i (45) de tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan Ahmet Cerrrah (27), adliyeye sevk edildi. Zanlıya yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla daha önce gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi tutuklanırken, diğer firari şüpheli S.T. de her yerde aranıyor.

Samsun'daki olay, 20 Ağustos'ta Karşıyaka Mahallesi Canik Belediyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, Hüsame Ünveren, husumetli olduğu Ahmet Cerrah ve S.T.'nin saldırısına uğradı. Otomobilden inen 2 şüpheli, Ünveren'in başına tabanca kabzası ve tüfek dipçiği ile vurdu. Ardından da tabanca ve av tüfeğiyle ateş etti. Ünveren, ağır yaralandı. Olayda, yoldan geçen Canik Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi Celal G. de seken kurşunlardan birinin bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Ünveren, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Celal G. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

TRABZON'A KAÇIP, CİNAYET İŞLEMİŞSamsun'daki olayda cinayet şüphelisi Ahmet Cerrah'ın olayın ardından Trabzon'a kaçtığı ve saklandığı belirlendi. Şüpheli Cerrah'ın 28 Ağustos'ta Çaykara ilçesine bağlı Sultan Murat Yaylası'nda bilinmeyen nedenden çıkan tartışma sonucu, Şenol Keleş'i de tabancayla ateş ederek, öldürdüğü ardından da kaçtığı ortaya çıktı.YARDIM VE YATAKLIK EDEN 3 KİŞİ TUTUKLANDIOlayla ilgili soruşturmayı genişleten 2 ilin polis ve jandarma ekipleri, önce 2 cinayetin firari şüphelisine 'yardım ve yataklık ettiği' iddia edilen 1'i kadın 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.FİRARİ ZANLI YAKALANDIPolis ekipleri, Samsun'da yaşanan olayda tabanca kullanan ve ölen gence tabanca kabzası ile vurduğu saptanıp, kaçtığı Trabzon'da da bir cinayet daha işleyen Ahmet Cerrah'ı, yakalamak için 50'ye yakın kişinin ifadesine başvurup, 40 farklı adrese de baskın düzenledi. Yapılan baskında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından, zanlı Ahmet Cerrah, Vezirköprü ilçesinde saklandığı adreste yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.İLK CİNAYETE 'SİLAH ÇEKTİ ZANNETTİM' SAVUNMASIİl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli, polise verdiği ilk ifadede Samsun'daki Hüsame Ünveren cinayetiyle ilgili, "Onunla daha önceden aramızda husumet vardı. Olay günü karşılaştık ve küfürleştik. Bana silah çektiğini zannederek üzerimdeki tabancayı çıkartarak ateş ettim. Öldüğünü sonradan duydum" dediği öğrenildi.İKİNCİ CİNAYETE 'KENDİMİ KORUDUM' SAVUNMASIŞüphelinin Trabzon'da öldürdüğü Şenol Keleş ile ilgili ifadesinde ise "Beraber alkol aldık. Sonradan aramızda hatırlamadığım konudan tartışma çıktı. Kalkıp, küfrederek, üzerime yürüdü. Sonra beni tehdit ederek, silah çekti. Ben de üzerimdeki tabancayı çıkartarak, kendimi korumak amaçlı ateş ettim" dediği belirtildi.DİĞER ŞÜPHELİ ARANIYOR

Öte yandan Samsun'da cep telefonu görüntülerine göre olayda tabanca kullanan ve ölen gence tabanca kabzası ile vurduğu saptanıp, kaçtığı Trabzon'da da bir cinayet daha işleyen Ahmet Cerrah ile yine olayda pompalı tüfekle ölen gence ateş edip, tüfekle darp eden firari şüpheli S.T'nin de her yerde arandığı bildirildi.

Kaynak: DHA