Samsun ve Sivas yeniden birbirine bağlandı
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Samsun ve Sivas yeniden birbirine bağlandı

01.11.2020 17:30 | Son Güncelleme: 01.11.2020 17:49

Samsun ve Sivas yeniden birbirine bağlandı -Samsun-Sivas Demiryolu hattı modernizasyon projesi tamamlandı, açılışı gerçekleşen projede yük treni Yıldızeli ilçesinden Samsun iline uğurlandı Samsun-Sivas Demiryolu hattı modernizasyon projesi tamamlandı, açılışı gerçekleşen projede yük treni...

Samsun ve Sivas yeniden birbirine bağlandı

-Samsun-Sivas Demiryolu hattı modernizasyon projesi tamamlandı, açılışı gerçekleşen projede yük treni Yıldızeli ilçesinden Samsun iline uğurlandı

SİVAS - Samsun-Sivas Demiryolu hattı modernizasyon projesi tamamlandı, açılışı gerçekleşen projede yük treni Yıldızeli ilçesinden Samsun iline uğurlandı.

1932 yılında hizmet vermeye başlayan Samsun-Sivas Demiryolu hattı ulaştırma operasyonel programı kapsamında yenilendi. 378 kilometre uzunluğundaki Samsun-Sivas Demiryolu hattı modernizasyon projesi Avrupa Birliği hibeleriyle Avrupa sınırları dışında gerçekleştirilen en büyük meblağlı proje olma özelliğini taşırken yenilenen tren yolu yeniden hizmete açıldı. Sivas'ın Yıldızeli ilçesi tren istasyonunda gerçekleşen açılış programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle katılırken Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokol üyeleri Yıldızeli tren istasyonunda yer aldı. Sivas Valisi Salih Ayhan, şunları söyledi, "Sayın Cumhurbaşkanım zatıalinizin 8 Şubat 2019 yılında Sivas'a teşriflerinizde bir ifadeniz vardı. Sivas'ı çok öz anlatıyordu şu şekilde, ' Sivas Selçukluların kalbi Osmanlı'nın vicdanı Cumhuriyet'in aklı sultan şehir'. Bu sultan şehrimize çok büyük hizmetleriniz oldu. Şimdi bir tanesine şahit oluyoruz. Rabbim sizlerden razı olsun. İnşallah lojistik merkezimizle bu proje çok anlam katacak. Emeklerden dolayı başta zatıalinize Ulaştırma bakanlığımızın değerli bürokratlarına emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Yüksek hızlı trenimiz zatıalinizin talimatlarıyla çok iyi gitmektedir" dedi.

Daha sonra kurdelenin kesilmesiyle Yıldızeli istasyonunda hazır bulunan tren Samsuna uğurlandı. Trenin uğurlanmasıyla program sona erdi.

Samsun ve Sivas yeniden birbirine bağlandı
Samsun ve Sivas yeniden birbirine bağlandı
Samsun ve Sivas yeniden birbirine bağlandı
Samsun ve Sivas yeniden birbirine bağlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN

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