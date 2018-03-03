Samsun ve Şırnak Arası Gönül Köprüsü Kuruluyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz kardeş şehir protokolü imzalamak için Şırnak'tan gelen heyet ile bir araya gelerek iki şehrin birbiriyle kaynaşması ile ilgili çalışmaları hızlandırmak istediklerini söyledi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) ile Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanacak kardeş şehir protokolü için Samsun'a gelen Şırnaklı heyet Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı da ziyaret ederek şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik alandaki pozisyonu hakkında bilgi aldı.

"Doğu ile batı şehirlerini birbiriyle kaynaştırmalıyız"

Terör olayları yüzünden Şırnak gibi doğu illerine karşı bir önyargı olduğunu ve bu düşüncenin yıkılması için iki şehrin birbiriyle yakınlaşmasının büyük bir adım olacağını vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Memleketimize yıllardır musallat olan terör olayı, aynı ülkenin illerine bile farklı bir bakış acısının oluşmasına neden oluyor. Son zamanlarda özellikle hükümetimizin terör ile ilgili politikası şehirlerin teröristlerden temizlenmesinde etkili oldu. Bundan sonraki süreçte de doğu illerimizle olan bağlantılarımızı arttırarak vatandaşlarımızı bu şehirler arasında gidiş geliş yapmaya teşvik edeceğiz. Şırnak da, Hakkari de, Van da, Diyarbakır da bizim memleketimizin bir köşesi. Tüm Türkiye'de oluşan doğudaki terör algısını yok edeceğiz" diyerek ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür etti.

Başkan Yılmaz'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş Şırnak'ın sembolü olan Nuh'un Gemisi maketini hediye etti.

Tuğgeneral Yaşin de heyette yer aldı

Öte yandan heyet ile birlikte gelen, geçen yıllarda Samsun'da İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan ve şimdi Şırnak Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanı olan Tuğgeneral Ercan Yaşin Samsun'u çok özlediğini, her fırsatta geldiğini belirterek Başkan Yılmaz'a 157 şehit veren tugayın plaketini hediye etti. - SAMSUN