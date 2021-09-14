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Samsun ve Ordu için kuvvetli sağanak uyarısı

AA / Veysel Altun - Haberler | Güncel
Samsun ve Ordu için kuvvetli sağanak uyarısı

Samsun ve Ordu için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Samsun ve Ordu için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor, metrekareye 21-50 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar, fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Veysel Altun - Son Dakika Haberleri
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