Samsun ve Ordu'da fındık üreticilerine don uyarısı

Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdürü Erol Apaydın, fındık üreticilerine don uyarısında bulundu.

Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 sonbahar ve 2021 yılı ocak ve şubat aylarında başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere yurdun birçok kesiminde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve ağaçların baharı beklemeden erken tomurcuk vermeye başlamasının zirai don endişesini de beraberinde getirdiğini belirtti.

Bölge birliğine bağlı Samsun ve Ordu'da ağırlıklı üretimi yapılan fındık özelinde bazı bahçelerde daha şimdiden tomurcuklanmanın başladığını gözlemlediklerine dikkati çeken Apaydın, "Havaların bir süre daha bu şekilde daha devam etmesi halinde gözenekler patlayacak ve yapraklar açmaya başlayacaktır. Mevsim normalleri üzerinde seyreden havaların önümüzdeki günlerde bir anda soğuması halinde ise maalesef yaprak açmış fındığımız don riski başta olmak üzere birçok doğal afet karşısında savunmasız kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Fındık üreticilerinin ürünleri için başta don riski olmak üzere diğer doğal afetlere karşı TARSİM bitkisel ürün sigortası yaptırmasının önemine değinen Apaydın, fındıkta poliçe son kabulünün 11 Mart'ta sona erdiğini bildirdi.

Apaydın, üreticileri vakit kaybetmeden TARSİM sigortası yaptırarak ürünlerini güvence altına almak ve yüzde 17'ye varan faiz indirimli kredilerden faydalanmak üzere tarım kredi kooperatiflerine beklediklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek