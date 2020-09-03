Samsun ve Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
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Samsun ve Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Samsun ve Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, aralarında bir anne ve kızının da bulunduğu 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Samsun ve Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
03.09.2020 19:21 | Son Güncelleme: 03.09.2020 20:18

Samsun ve Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, aralarında bir anne ve kızının da bulunduğu 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan şebekenin elebaşı E.Ç. ile şebeke üyeleri N.T.Ç. ve F.P. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Anne ve kızı ile bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu'dan gelen aracı dün Canik ilçesinde durduran ekipler, yaptıkları aramada, 16 kilo 410 gram sentetik uyuşturucu ele geçirmiş, araçtaki 3 kişi ile olayla bağlantısı olduğu belirlenen 3 şüpheli Ordu'nun Ünye ilçesinde yakalanmıştı.

Kaynak: AA

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