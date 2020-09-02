Samsun ve Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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Samsun ve Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Samsun ve Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

Samsun ve Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
02.09.2020 11:17 | Son Güncelleme: 02.09.2020 11:52

Samsun ve Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ordu'dan yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Ordu'dan gelen aracı Canik ilçesinde durduran ekipler, yaptıkları aramada, 16 kilo 410 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen 3 şüpheli ise düzenlenen operasyonla Ordu'nun Ünye ilçesinde yakalandı.

Kaynak: AA

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