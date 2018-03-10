Samsun ve İstanbul'daki Uyuşturucu Operasyonu

Samsun ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı sayısı 15 oldu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gözaltına alınanlarla bağlantısı tespit edilenlere yönelik Salıpazarı ilçesindeki bir adreste gerçekleştirilen aramada bin 614 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 4 zanlı daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 15'e yükseldi.

Samsun ve İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden planlı çalışma sonucu 2 ilde belirlenen 12 adrese dün düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı.