Samsun ve İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden planlı çalışmalar sonucunda kent merkezi ile İstanbul'da belirlenen 12 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 289,74 gram sentetik uyuşturucu, 281 uyuşturucu hap, 552,7 gram esrar ile suçtan elde edilen bin 220 lira ele geçirildi.

Operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.