Samsun ve ilçelerinde 221 bin 280 dekar tarım arazisi sulandı

23.10.2019 11:00

Samsun ve ilçelerinde 221 bin 280 dekar tarım arazisinin sulandığı bildirildi.

DSİ. 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığı bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerinin tercih edildiği belirtildi.

Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıplarının minimum seviye indirildiği belirtilen açıklamada, tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanının maksimum seviyeye yükseltildiği böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlandığı vurgulandı.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını bildirdi.

Aydın, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda Samsun'da 15 Nisan'da başlayan sulama sezonunun 01 Ekim 2019'da tamamlandığını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"2019 yılı sulama sezonunda Samsun ve ilçelerinde 221 bin 280 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Samsun il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 221 bin 280 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 654,51 milyon TL katkı sağlandı. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: AA