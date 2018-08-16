Samsun ve Havza belediye başkanları Kosova'da

Enis Tabak Prizren, 16 Ağutos (DHA) - Kosova'da faal olan Prizren Esnaf İşadamları ve Esnaflar Derneği'nin davetlisi olarak Prizren'e gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zihni Şahin, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve Balkan Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Altuntaş, Prizren Belediyesi Başkanı Mütahir Haskuka'yı makamında ziyaret ettiler.

Esnaf İşadamları ve Esnaflar Derneği'nin davetlisi olarak Prizren'e gelen Türk heyet, resmi ziyaretler kapsamında Prizren Belediyesi Başkanı Mütahi Haskuka'yla bir araya geldiler. Heyete Esnaf İşadamları ve Esnaflar Derneği Başkanı Varis Ceylan eşlik etti.

Yaklaşık bir saat süren ziyaret ardından DHA'ya açıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zihni Şahin, Prizren Belediyesi ile ortaklaşa faaliyetlerde bulunacaklarını söyledi. Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de, Havza Belediyesi olarak görüşmenin olumlu geçtiğini söyledi. Balkan Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Altuntaş da, Türkiye'ye göç etmiş Remeliler olarak Balkanlar da bu tür işbirliklerin gerçekleşmesinden dolayı memnun olduklarınıs söyledi.

Türkiye'den gelen heyet, resmi temasları çerçevesinde biri dizi görüşmeler gerçekleştirdiler.