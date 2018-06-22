Samsun ve Denizli Şehir Hastaneleri İçin Ön Yeterlik İhalesi Sonuçlandı

Samsun ve Denizli şehir hastaneleri için, ön yeterlik ihaleleri sonuçlandı. İlk teklifler Temmuz sonunda alınacak.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün Samsun ve Denizli illerinde yaptıracağı şehir hastanelerinin ön yeterlik ihaleleri sonuçlandı. 900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi ön yeterlik ihalesine toplam 18 firma başvuru yaptı. İncelenen başvuru dosyalarından 13'ü önyeterlilikten geçti. 1050 yataklı Denizli Şehir Hastanesi ön yeterlik ihalesinde ise toplam başvuru dosyası 18. başvuru dosyalarından 12'si önyeterlilikten geçti.

Denizli ve Samsun Şehir Hastaneleri için ilk teklifler Temmuz ayı sonunda alınacak. - SAMSUN