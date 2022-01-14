Son dakika haberleri! Samsun ve Çorum'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Haberler
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Son dakika haberleri! Samsun ve Çorum'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Samsun ve Çorum'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

SAMSUN (AA) - Samsun ve Çorum'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde eylül ayında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinde yayımladı.

Görüntülerde, Samsun ve Çorum'daki kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar yer alıyor.

Trafik Başkanlığı, "Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi." notunu da paylaştı.

Son dakika haberleri! Samsun ve Çorum'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Son dakika haberleri! Samsun ve Çorum'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Son dakika haberleri! Samsun ve Çorum'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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