Samsun ve Çorum'da koronavirüs tedbirleriyle ilgili denetim yapıldı
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Samsun ve Çorum'da koronavirüs tedbirleriyle ilgili denetim yapıldı

Samsun ve Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaptığı denetimlerde bazı vatandaşların maske ve mesafe kurallarına benzer bahaneler üreterek uymadığı görüldü.

09.09.2020 17:37 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:45

Samsun ve Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaptığı denetimlerde bazı vatandaşların maske ve mesafe kurallarına benzer bahaneler üreterek uymadığı görüldü.

Samsun'da polis ekipleri, insan yoğunluğunun olduğu Mecidiye, İstiklal, Çiftlik ve Gazi Caddesi'nde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca maske takma ve mesafe zorunluluğuna ilişkin denetim yaptı.

Vatandaşların büyük çoğunluğunun maske takma kuralına uyduğu ancak mesafe kuralının unutulduğu gözlendi. Bazı vatandaşların ise maskelerini çene altına indirdiği bazılarının ise maskelerini kollarına taktığı görüldü.

Ekiplerin sivil yaptığı denetimde maske takmayan ya da kuralına göre maske kullanmayan vatandaşların, "Su içtim, sigara kullanıyorum", "şimdi yemek yedim", "bunaldım" ve "nefes almak için çıkardım" gibi benzer bahaneler ürettikleri tespit edildi.

Vatandaşları uyaran ekipler, maske ve mesafe kurallarına uymayanlar hakkında işlem yaptı.

Çorum

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gazi, İnönü ve Bahabey caddeleri ile Hürriyet ve Kadeş Barış meydanlarında maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı.

Park ve bahçelerde de denetim yapan ekipler, maske takılması, sosyal mesafeye uyulması ve hijyen kurallarına riayet edilmesi uyarılarında bulundu.

Maske ve mesafe kuralına uymayan vatandaşlar çeşitli bahaneler öne sürdü.

Maske takmayan vatandaşların TC kimlik numaralarını not alan ekipler, daha önceki denetimlerde de uyarıldığı halde maskesi bulunmayanlara idari para cezası uyguladı.

İçişleri Bakanlığınca mesken dışındaki her alanda maske takma zorunluluğu getirilmesi üzerine vatandaşların önceki günlere oranla maske kuralına daha fazla uydukları gözlendi.

Bakanlığın genelgesi kapsamında kent merkezindeki kafe ve restoranların belirlenen saatlerde kapatılması ve müzik yayını kısıtıyla ilgili denetimler de sürüyor.

Samsun ve Çorum'da koronavirüs tedbirleriyle ilgili denetim yapıldı

Kaynak: AA

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