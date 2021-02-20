Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Veterinerin hatası nedeniyle 100 kuzudan 95'i bir gecede telef oldu

İYİ Partili vekil, Ecevit'in videosunu paylaştı: Operasyon da açıklama da böyle yapılır

Süt banyosu ve dönerle danstan sonra skandal bir video daha! Çürümüş portakallar meyve suyu olacak

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Sinop, Amasya ve Tokat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Samsun, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Sinop, Amasya ve Tokat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Samsun'da kentin en işlek noktalarından İstiklal, Gazi, Saathane ve Mecidiye caddeleri, Tarihi Taşhan etrafı ile Cumhuriyet Meydanı, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü.

İnsanların yoğun ilgi gösterdiği Atakum sahili de boş kaldı.

Kastamonu'nun işlek noktalarından Nasrullah ve Cumhuriyet meydanlarında da sessizlik hakim.

Çorum'da sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesiyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Vatandaşların diğer günlerde yoğunluk oluşturduğu park ve meydanlar, kısıtlamayla birlikte sessizliğe büründü.

Amasya'da ise Şehzadeler Gezi Yolu ve Yavuz Selim Meydanı sessizleşti.

Çankırı'da da Atatürk Bulvarı, Anıt Alanı ve Belediye Meydanı kısıtlamanın başladığı saatten itibaren boşaldı.

Tokat'ta meydan ve caddelerde sessizlik hakim oldu. Kentin en işlek yerleri Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı, kısıtlama dolayısıyla sessizleşti.

Sinop'ta da kısıtlama nedeniyle sessiz bir gün geçiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek