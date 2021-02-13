Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

13.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 13.02.2021 12:40
Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun, Çankırı, Kastamonu, Tokat, Çorum, Amasya ve Sinop'ta sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun, Çankırı, Kastamonu, Tokat, Çorum, Amasya ve Sinop'ta sessizlik hakim oldu.

Samsun'da kentin en işlek noktalarından İstiklal, Gazi, Saathane ve Mecidiye caddeleri, Tarihi Taşhan etrafı ile Cumhuriyet Meydanı sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü.

İnsanların yoğun ilgi gösterdiği Atakum sahili de boş kaldı.

Sessizliğe bürünen Çankırı'da da Atatürk Bulvarı, Anıt Alanı ve Belediye Meydanı kısıtlamanın başladığı saatten itibaren boşaldı.

Kastamonu, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakin bir gün geçiriyor.

Kent merkezinin işlek noktalarından Nasrullah ve Cumhuriyet meydanlarında sessizlik hakim.

Polis ekipleri kentin farklı noktalarında kısıtlamaya ilişkin denetimlerine devam ediyor.

Tokat'ta da meydan ve caddeler sessizliğe büründü. Kentin en işlek yerleri olan Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı, kısıtlama dolayısıyla sessizleşti.

Çorum'da da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim.

Hafta içi vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Gazi, İnönü, Bahabey ve Osmancık caddeleri, kısıtlama dolayısıyla boş kaldı.

Vatandaşların büyük ölçüde kısıtlamaya uyduğunun gözlendiği kentte polis ekipleri kısıtlama ihlallerine karşı denetimlerini sürdürüyor.

Amasya'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentin işlek bölgelerinden Şehzadeler Gezi Yolu ve Yavuz Selim Meydanı boş kaldı.

Polis ve zabıta ekipleri, kapalı olması gereken iş yerleri ile paket servis hizmeti veren işletmeleri kontrol etti.

Sinop'ta da kısıtlama nedeniyle sessiz bir gün geçiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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