Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

06.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:46
Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun ve çevre illerde sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun ve çevre illerde sessizlik hakim oldu.

Samsun'da uygulama kapsamında kentin en işlek noktalarından İstiklal, Gazi ve Mecidiye caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı, sessizliğe büründü.

Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilirken kentin belli noktalarında polis ekipleri uygulama yaptı.

Tokat'ta da meydan ve caddeler sessizliğe büründü. Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı, kısıtlama dolayısıyla sessizleşti.

Sinop'ta kısıtlama nedeniyle kentin işlek cadde ve meydanları boş kaldı.

Sessizliğin hakim olduğu kentte, emniyet ekipleri farklı noktalarda denetimler gerçekleştirdi.

Sessizliğe bürünen Çankırı'da da Atatürk Bulvarı, Anıt Alanı ve Belediye Meydanı kısıtlamanın başladığı saatten itibaren boşaldı.

Çorum'da da kısıtlama dolayısıyla sessizlik hakim oldu. Vatandaşların evlerine çekilmesiyle kentin ana arterleri Gazi ve İnönü caddelerinin yanı sıra Hürriyet ve Kadeş meydanları boş kaldı.

Kısıtlamaya büyük oranda uyulduğunun görüldüğü kentte polis ekipleri, denetim gerçekleştiriyor.

Kastamonu'da da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent merkezinin işlek noktalarından Nasrullah ve Cumhuriyet meydanlarında sessizlik hakim oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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