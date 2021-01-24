Son dakika! (Drone) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Son dakika! (Drone) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

24.01.2021 12:05 | Son Güncelleme: 24.01.2021 13:40

Gelen son dakika haberine göre Samsun ve çevresindeki illerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Samsun ve çevresindeki illerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Samsun'da kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe bürünen İstiklal, Gazi ve Mecidiye caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı, kuşlara kaldı.

Kastamonu, Sinop, Çorum, Tokat ve Çankırı'da da sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilirken, belli noktalarda konuşlanan polis ekipleri uygulama yaptı.

Son dakika! (Drone) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika! (Drone) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika! (Drone) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika! (Drone) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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