Son dakika haberi | Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Son dakika haberi | Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

01.12.2020 22:11 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:23

Son dakika haberleri: Samsun, Amasya, Çorum, Sinop ve Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Samsun, Amasya, Çorum, Sinop ve Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Samsun'da, kentin en işlek caddelerinden İstiklal, Gazi ve Mecidiye caddeleri ile Saathane ve Cumhuriyet meydanları, kısıtlamanın başladığı saate yakın tenhalaştı.

Kontrollere başlayan ekipler de iş yeri sahiplerini, sürücüleri ve vatandaşları kısıtlama konusunda uyardı.

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Son dakika haberi | Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberi | Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberi | Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberi | Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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Son dakika haberi | Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberi | Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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