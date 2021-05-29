Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Samsun ve çevre illerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme döneminde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Samsun ve çevre illerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme döneminde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 28 Mayıs Cuma saat 21.00'de başlayan ve 31 Mayıs Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, Samsun'da sağanağın da etkisiyle cadde, meydan ve sahiller boş kaldı.

Kentte, polis ekipleri olası ihlallere karşı sık sık denetim yapıyor.

Şehirde yaya yoğunluğunun olduğu Mecidiye Caddesi, Cumhuriyet ve Saathane meydanları ile araç trafiğinin bulunduğu Atatürk ile Adnan Menderes bulvarları, İstiklal ve Gazi caddeleri gibi bölgeler tenhalaştı.

Sinop'ta kısıtlama nedeniyle kentin işlek cadde, meydan ve sahilleri boş kaldı.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğü kentte, Valilik tarafından sırası gelenlere aşı olmaları çağrısı yapıldı.

Kentte ayrıca hayvan besleme grupları, doğaya yem bırakmaya devam etti.

Tokat'ta da işlek cadde ve meydanlarda sessizlik hakim.

Çorum'da vatandaşların evlerine çekilmesiyle kentteki cadde ve meydanlar ıssızlaştı.

Çankırı kent merkezindeki Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı sessiz günlerinden birini yaşıyor.

Kastamonu'da kentin işlek noktalarından Nasrullah ve Cumhuriyet meydanları boş kaldı.

Amasya'da da Yavuz Selim Meydanı, Şehzadeler Gezi Yolu ve Mustafa Kemal Paşa Caddesi gibi merkezi yerlerle sakinlik yaşanıyor.

Polis ekipleri kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Jandarma tarafından da köylerde denetimler yapılıyor.

Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

Yol kenarında ölü bulundu, otogarda kaldığı ortaya çıktı
Yol kenarında ölü bulundu, otogarda kaldığı ortaya çıktı
Motosikletli saldırganlar, acil servis önünde bekleyenlere silahla ateş açtı 3'ü ağır 5 yaralı
Motosikletli saldırganlar, acil servis önünde bekleyenlere silahla ateş açtı 3'ü ağır 5 yaralı
Uludağ'dan şehre ayı indi iddiası ortalığı karıştırdı, vatandaşlar sokağa döküldü
Uludağ'dan şehre ayı indi iddiası ortalığı karıştırdı, vatandaşlar sokağa döküldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener İbrahim Aydemir Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Arda Turan Ozan Tufan Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.05.2021 12:53:53. #1.11#

title