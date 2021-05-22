Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme döneminin ilk hafta sonunda Samsun ve çevre illerde sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme döneminin ilk hafta sonunda Samsun ve çevre illerde sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 21 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de başlayan ve 24 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde Samsun'da cadde, meydan ve sahiller boş kaldı.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu kentte, polis ekipleri olası ihlallere karşı sık sık denetim yapıyor.

Şehirde yaya yoğunluğunun olduğu Cumhuriyet ve Saathane meydanları, Mecidiye Caddesi ile araç trafiğinin yoğunluk gösterdiği Atatürk Bulvarı, İstiklal ve Gazi caddeleri gibi bölgeler tenhalaştı.

Kentin belirli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor.

Kastamonu

Kastamonu kent merkezinde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakin bir gün yaşanıyor.

Kentin işlek noktalarından Nasrullah ve Cumhuriyet meydanları boş kaldı.

Polis ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Jandarma tarafından da köylerde denetimler yapılıyor.

Tokat

Tokat da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Cumhuriyet Meydanı, Gaziosmanpaşa ve Behzat bulvarlarında araç ve yaya trafiğinin azaldığı görüldü.

Polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Amasya

Amasya'da kısıtlamanın başlamasıyla kent genelinde sessizlik hakim oldu.

Şehrin giriş çıkışlarında oluşturulan noktalar ile cadde, sokak ve meydanlarda uygulama yapan ekipler, kurallara uymayan araç, yaya ve iş yerleri hakkında işlem yapıyor.

Çankırı

Çankırı'da da kısıtlama nedeniyle sakinlik yaşanıyor.

Kent merkezindeki Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı sessiz günlerinden birini yaşıyor.

Polis ve jandarma ekipleri, kent genelinde denetimlere devam ediyor.

Çorum

Çorum, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla ıssızlaştı.

Vatandaşların evlerine çekilmesiyle boş kalan cadde ve meydanlarda sessizlik hakim.

Hafta içi günlerde vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Gazi, İnönü, Bahabey ve Osmancık caddeleri ile Hürriyet ve Kadeş Barış meydanları kısıtlama nedeniyle sakin bir gün geçiriyor.

Güvenlik güçleri, olası ihlallere karşı denetimlerini sürdürüyor.

Sinop

Sinop'ta da cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Emniyet ekipleri, Uğur Mumcu Meydanı ve Sakarya Caddesi'nde denetim yaparak vatandaşlara kurallara uyulması çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün