Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun, Kastamonu, Tokat, Çorum, Çankırı, Amasya ve Sinop'ta, tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun, Kastamonu, Tokat, Çorum, Çankırı, Amasya ve Sinop'ta, tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sokaklarda sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından Kovid-19 ile mücadelede hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

Samsun'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlarda sessizlik hakim.

Uygulama kapsamında, kentin en işlek noktalarından İstiklal, Gazi ve Mecidiye caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı kısıtlamanın başlamasıyla tenhalaştı.

Kastamonu, Tokat, Çorum, Çankırı, Amasya ve Sinop'ta da cadde ve sokakların boş kaldığı, vatandaşların genel olarak kısıtlama kurallarına uygun hareket ettikleri görüldü.

Bu arada hayvan besleme grupları, hayvanlar için doğaya yem ve mama bırakmayı ihmal etmedi.

Polis ve jandarma ekipleri, kentlerin giriş çıkışlarında, belirledikleri noktalarda kısıtlama tedbirlerinin denetlenmesine yönelik uygulamalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur