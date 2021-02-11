Samsun ve çevre illerde sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Samsun ve çevre illerde sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı

11.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:18
Samsun ve çevre illerde sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı

Samsun ile çevre illerde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılıyor.

Samsun ile çevre illerde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılıyor.

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışanlarına aşının ikinci doz uygulamasına başlandı.

Uygulama, hastanenin aşı ünitesinde sağlık çalışanlarına ve MHRS aracılığı ile randevularını alan çalışanlara uygulandı.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Tekin Şimşek, yaklaşık bir ay önce aşıların ilk dozlarını vurduklarını, Sağlık Bakanlığının belirlediği yaş aralıklarına aşılamanın devam ettiğini söyledi.

Şimşek, bugüne kadar yaklaşık 4 bin 200 kişinin aşısının yapıldığını, bugün de bin kişiye yapılacağını kaydetti.

Sinop

Kent genelindeki hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilen aşılama programına ilişkin bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu, tüm sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılarının yapılmaya başlandığını ifade etti.

Süreci en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini anlatan Reyhanlıoğlu, "Bu süreçte sağlık çalışanlarımız gecesini gündüzüne katmıştır. Mesai mefhumu gözetmeksizin hem pandemi ile mücadele edip hem de aşılama çalışmalarına katılmış, gerektiğinde ise ev ev dolaşarak vatandaşımızın sağlığı için mücadele etmişlerdir. Tüm sağlık tesislerimiz, devam eden rutin sağlık hizmetini de yürütmek içinde yoğun çaba harcamışlardır." diye konuştu.

Çorum

Çorum'da Kovid-19 aşısının ikinci doz uygulamasına başlandı.

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ikinci doz aşısını yaptırdı.

???????Kentte sağlık çalışanlarının program dahilinde ikinci doz aşılarının kısa süre içerisinde tamamlanacağı bildirildi.

Kastamonu

Kastamonu genelinde CoronaVac aşısının ikinci doz uygulaması yapılıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kastamonu'da aşılama işlemlerinin başladığı belirtildi.

Açıklamada, İl Sağlık Müdür Vekili Yüksel Kutlu'nun da aşı olduğu kaydedildi.

Çankırı

Çankırı'da sağlık çalışanları program dahilinde ikince doz aşılarını yaptırmaya başladı.

Kentte 70 yaş grubuna da aşılama randevu sisteminin açıldığı bildirildi.

????????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Hüner Coşkuner Bülent Serttaş
Spor Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Milli İntihar England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun ve çevre illerde sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 15:35:37. #1.14#
title