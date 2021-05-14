Samsun ve çevre illerde Ramazan Bayramı'nda da "tam kapanma" sürecinde sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Samsun, Kastamonu, Tokat, Amasya, Çorum ve Çankırı'da sessizlik sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Samsun, Kastamonu, Tokat, Amasya, Çorum ve Çankırı'da sessizlik sürüyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Samsun'da cadde, meydan ve sahiller boş kaldı.

Şehirde normal zamanlarda yoğunluğun bulunduğu Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet ve Saathane meydanları, Mecidiye ile İstiklal ve Gazi caddeleri ve Doğupark ile Bandırma Gemi-Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi gibi bölgelerin sakin olduğu görüldü.

Kentin belirli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu kentte, polis ekipleri olası ihlallere karşı sık sık denetim yapıyor.

Kastamonu

Sağlık Bakanlığınca açıklanan haftalık verilere göre, İstanbul'dan sonra 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen ikinci il Kastamonu'da denetimler sürüyor.

Polis ekipleri, uygulama noktalarının yanı sıra cadde ve sokaklar ile alışveriş merkezlerinde kontrollerine devam ediyor. Jandarma ekipleri de kontrol noktaları ile köylerde denetimlerini sürdürüyor.

Tokat

Tokat'ta tam kapanmaya uyulurken, kentin en işlek yerleri Cumhuriyet Meydanı, Behzat ve Gaziosmanpaşa bulvarlarında yaya ve araç trafiği azaldı.

Polis ekipleri kent genelindeki kavşaklarda denetimlerine devam ediyor.

Kent girişinde jandarma ve polis ekipleri uygulamalarını sürdürüyor.

Amasya

Amasya'nın en işlek noktaları Şehzadeler Gezi Yolu, Yavuz Selim Meydanı ve Mustafa Kemal Paşa Caddesi gibi bölgeler sessiz kaldı.

Kentin birçok noktasında denetim gerçekleştiren polis ekipleri, dışarıda olan kişilerin belgelerini kontrol etti.

Çorum

Çorum'da tam kapanma nedeniyle Gazi, İnönü, Bahabey ve Osmancık caddeleri ile Hürriyet ve Kadeş Barış meydanları boş kaldı.

Vatandaşların kısıtlamaya büyük oranda uyduğunun görüldüğü kentte polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Çankırı

Çankırı'da da Ramazan Bayramı tam kapanma dolayısıyla evlerde geçiriliyor.

Kent merkezindeki işlek noktalardan Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı'nda sakin bir gün yaşanıyor.

Polis ve jandarma bayramlaşma ziyaretlerini engellemek amacıyla il genelinde sürdürdüğü denetimlerde, kurallara uymayanlara para cezası uyguluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor