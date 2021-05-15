Samsun ve çevre illerde pazar yerleri Kovid-19 tedbirleriyle ikinci kez açıldı
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Samsun ve çevre illerde pazar yerleri Kovid-19 tedbirleriyle ikinci kez açıldı

Samsun ve çevre illerde pazar yerleri Kovid-19 tedbirleriyle ikinci kez açıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde, Samsun ve çevre illerdeki pazar yerlerinde ikinci kez tezgahlar kuruldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde, Samsun ve çevre illerdeki pazar yerlerinde ikinci kez tezgahlar kuruldu.

Samsun'da polis ve zabıta ekipleri, pazar girişinde vatandaşları Hayat Eve Sığar (HES) kodunu kontrol ederek içeriye aldı.

Ekiplerce pazar içerisinde sık sık sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde uyarı anonsları yapılıyor.

Sinop

Sinop'ta pazar esnafı kent merkezinde 3 ayrı noktada tezgahlarını açarak yaş sebze, meyve ve fidan satışı yaptı.

Kentte vatandaşlar araç kullanmadan evlerine en yakın pazar yerine giderek alışveriş yaptı.

Emniyet ve zabıta ekiplerince ise pazar yeri girişlerinde HES kodu sorgulaması yapıldı.

Kastamonu

Kastamonu'da da pazarcılar sabah saatlerinde tezgahlarını açarak satışa başladı.

Pazarlar polis ve zabıta ekipleri tarafından kontrol ediliyor.

Sosyal mesafe kuralına göre sırayla pazara alınan vatandaşlar, tedbirlere uyarak alışveriş yapıyor.

Çorum

Çorum'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı doğrultusunda tam kapanma döneminde 5 semt pazarında satış yapılmasına izin verildi.

Pazar alanına aynı anda pazarcı sayısının 4 katı kadar kişinin girmesine izin verilirken, zabıta ekipleri pazar girişinde HES kodu sorgulaması yapıyor.

Tezgahların sosyal mesafe kuralına uygun olarak yerleştirildiği pazarda polis ekipleri maske, hijyen ve sosyal mesafe denetimi yapıyor.

Tokat

Tokat'ta uygulama kapsamında 4 yerde pazar kuruldu.

Pazar yerlerine gelen vatandaşlar HES kodu sorgulanarak içeri alındı.

Polis ekipleri pazar yeri girişlerinde vatandaşları sosyal mesafe konularında uyarılarda bulundu.

Amasya

Amasya'da da pazar yerlerine sabah gelen esnaf, tezgahlarını sosyal mesafe kuralına uygun kurdu.

Vatandaşlar, polis ve zabıta ekiplerince kontrol noktalarında HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümünün ardından içeri alınıyor.

Çankırı

Çankırı'da da polis ve zabıta ekipleri pazar girişinde vatandaşları HES kodu kontrolünü yaparak içeri aldı.

Ekiplerce pazar içerisinde sık sık sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde uyarı anonsları yapılıyor.

Pazarlarda 17.00'ye kadar satış yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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