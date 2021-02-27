Samsun ve çevre illerde okulların açılmasıyla ilgili açıklama

Samsun, Kastamonu, Çankırı, Tokat, Sinop'ta haftada 5 gün yüz yüze yapılan eğitimin yanı sıra 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze sürdürülmesinin devam edileceğini bildirildi.

Samsun, Kastamonu, Çankırı, Tokat, Sinop'ta haftada 5 gün yüz yüze yapılan eğitimin yanı sıra 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze sürdürülmesinin devam edileceğini bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mart sonrasında yeni bir sürece girileceği, bu süreçte salgının seyrinin il bazlı takibinin yapılarak uygulanacak tedbirlerin de buna göre belirleneceği aktarıldı.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlere göre yapılan değerlendirme çerçevesinde 4 ayrı risk grubu düşük, orta, yüksek, çok yüksek tespit edilerek bu risk gruplarına göre uygulanacak tedbir seviyelerinin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kararlaştırılabileceği hatırlatılan açıklamada, şu ifade yer verildi:

"İçişleri Bakanlığımızın 26 Şubat tarihli genelgesiyle 1 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanacak kabinede yeni kararlar alınıncaya kadar mevcut tedbirlerin uygulanmaya devam edilmesi gerektiği bildirilmişti. Kabine toplantısında eğitim öğretime yönelik düzenlemeler de 4 ayrı risk seviyesine göre belirlenecek olup, bu nedenle 1 Mart Pazartesi günü, 15 Şubat'tan bu yana uygulanan birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün seviyelerinde ve tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılması, 22 Ocak'tan beri uygulanan 8 ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze sürdürülmesi devam edilecek. Alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart Salı günü itibarıyla başlanabilecektir."

Açıklamada, 1 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınacak kararlar çerçevesinde Samsun'un da içinde bulunduğu illerde ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre hıfzıssıhha kurullarınca gerekli adımların atılacağı kaydedildi.

Kastamonu

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca resmi ve özel okullarda yüz yüze eğitimin başlanması konusunun görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelede yer verildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 5 Şubat tarihli yazısı, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talepleri ile 11 Şubat tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararımız ile yüz yüze eğitim faaliyetlerine başlanılması uygun görülen eğitim öğretim kurumlarımıza ek olarak, ilimiz merkezinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı hizmet veren tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, belirlenen planlama çerçevesinde 1 Mart'tan itibaren eğitim ve öğretime başlanmasına karar verildi."

Çankırı

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının 26 Şubat tarihli genelgesiyle 1 Mart günü Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak kabinede yeni kararlar alınıncaya kadar mevcut tedbirlerin uygulanmaya devam edilmesi gerektiği bildirildi.

Kabine toplantısında eğitim öğretime yönelik düzenlemelerde 4 ayrı risk seviyesine göre belirleneceği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle 1 Mart 2021 Pazartesi günü mevcut uygulamaya 15 Şubat'tan bu yana uygulanan; birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün seviyelerinde ve tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılması, 22 Ocak'tan beri uygulanan, 8 ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze sürdürülmesi devam edilecek ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart 2021 Salı günü itibariyle başlanabilecektir. 1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar çerçevesinde her ilimizde içerisinde bulunulduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır."

-Tokat

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlere göre yapılan değerlendirme çerçevesinde 4 ayrı risk grubu tespit edilerek bu risk gruplarına göre uygulanacak tedbir seviyelerinin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kararlaştırılabileceği değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "1 Mart Pazartesi günü mevcut uygulamaya devam edilecek ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart 2021 Salı günü itibariyle başlanabilecektir." açıklamasında bulunuldu.

Sinop

Sinop Valiliğince, 5 gün yüz yüze yapılan eğitim ile 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının 2 Mart tarihinden itibaren yüz yüze sürdürülmeye devam edilebileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 1 Mart Pazartesi günü Kabine Toplantısı yapılacağı vurgulanarak, eğitim öğretime yönelik alınacak yeni kararlar çerçevesinde İl Hıfzıssıhha Kurulunca gerekli adımların atılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün