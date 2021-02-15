Samsun ve çevre illerde köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
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Samsun ve çevre illerde köy okullarında yüz yüze eğitim başladı

15.02.2021 12:03 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:06
Samsun ve çevre illerde köy okullarında yüz yüze eğitim başladı

Kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında Samsun, Tokat, Çorum ve Çankırı'da köy okullarında ders zili çaldı.

Kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında Samsun, Tokat, Çorum ve Çankırı'da köy okullarında ders zili çaldı.

Samsun Milli Eğitim Müdürü Çoşkun Esen, yaptığı açıklamada, 15 Şubat itibarıyla anaokulları ve köy okullarının tüm kademelerinde tam zamanlı yüz yüze eğitimin başladığını söyledi.

Kent genelinde 100 anaokulu ve 390 köy okulunda yüz yüze eğitim gerçekleştiriliyor.

Tokat

Tokat'ta, köylerdeki 447 okulda 14 bin 169 öğrenciyle eğitim öğretim başladı.

Emirseyit İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri de ateş ölçümlerinin ardından okula alındı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sosyal mesafeye dikkat ederek dersliklere geçen öğrenciler, yüz yüze derse başlamanın heyecanını yaşadı.

Çorum

Çorum'da 53 birleştirilmiş sınıfta 552, 46 ilkokulda 3 bin 446, 55 ortaokulda 3 bin 771 ve 22 anaokulunda 3 bin 100 olmak üzere toplam 176 okulda 10 bin 869 öğrenci yüz yüze eğitime başladı.

Yeniden yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle okullarda tören düzenlendi.

Sabah saatlerinde İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sınıflara alınan eğitimci ve öğrenciler, yeniden okulda olmanın heyecanını yaşadı.

Çankırı

Çankırı'da da 45 okulda 2 bin 65 öğrenci için ders zili çaldı.

Okul bahçesinde okunan İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında derse başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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