Samsun ve çevre illerde Kovid-19 tedbirleri
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Samsun ve çevre illerde Kovid-19 tedbirleri

10.12.2020 17:13 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:16
Samsun ve çevre illerde Kovid-19 tedbirleri

Samsun ve çevre illerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışma yürütülüyor.

Samsun ve çevre illerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışma yürütülüyor.

Samsun'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında pozitif veya temaslısı olup evinde izolasyonda olması gereken kişilere yönelik denetimleri sürdürdü.

Adreslere giden ekipler, tedbirlere uymaları konusunda vatandaşları uyardı.

Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kavak Belediyesi zabıta ekipleri, halk pazarını denetledi.

Ekipler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, hijyen, sosyal mesafe kurallarını hatırlatarak, müşterilere sebze ve meyve seçimi yaptırılmaması, pazarcı esnafının bağırarak satış yapmaması, halk pazarındaki müşteri sayısının 50'yi geçmemesi konularında uyarılarda bulundu.

Kastamonu

Kastamonu merkez ve ilçelerde polis, jandarma ve zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Kent merkezindeki cadde ve sokakların yanı sıra iş yerlerinde denetim yapan ekipler, vatandaşları sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.

Amasya

Amasya'da Vali Mustafa Masatlı, kent merkezinde toplu taşıma araçları, otobüs ve taksi duraklarındaki denetime katıldı.

Esnaf ve yoldan geçen sürücü ve vatandaşlarla sohbet eden Masatlı, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Polis ekipleri de denetimlerde bilgilendirici broşürler dağıttı.

Çorum

Çorum'da salgınla mücadele kapsamında denetimler sürüyor.

Çorum Valiliği bünyesinde kurulan Mahalle Denetim Ekipleri, karantinadaki kişilerin adreslerinde olup olmadıklarını kontrol ediyor.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de kentteki ana arterlerde denetim yatı. Maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden kişiler uyarılırken, ikinci kez uyarıldığı tespit edilen kişilere cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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