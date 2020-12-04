Samsun ve çevre illerde Kovid-19 tedbirleri denetlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

Samsun ve çevre illerde Kovid-19 tedbirleri denetlendi

04.12.2020 16:21 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:25
Samsun ve çevre illerde Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Samsun, Amasya, Çorum ve Kastamonu'da denetim gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Samsun, Amasya, Çorum ve Kastamonu'da denetim gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Kovid-19 vakalarının en fazla arttığı iller arasında bulunduğunu belirttiği Samsun'da, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyulması denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehrin işlek cadde, sokak ve alışveriş merkezleri önlerinde denetim yaptı. İnsanlara hijyen, maske ve sosyal mesafe uyarılarında bulunuldu.

Ekipler, kurallara uyan esnaf ve vatandaşlara da teşekkür etti.

Çorum

Çorum'da salgınla mücadele kapsamında denetimler sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ana arterlerde denetimlerin yanı sıra anonslarla maske ve sosyal mesafe uyarısı yapıyor.

Maske ve sosyal mesafe ihlali yüzünden ikinci kez uyarıldığı tespit edilen kişilere cezai işlem uygulanırken evinde karantinada olması gerekirken dışarı çıktığı belirlenen kişiler de sağlık ekiplerince İskilipli Atıf Hoca Kredi ve Yurtlar Kurumuna götürülerek karantinaya alınıyor.

Amasya

Amasya'da yayaların yoğun olarak kullandığı Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolu'nda vatandaşların HES kodu sorgulandıktan sonra ateş ölçümü yapılıyor.

Salgın nedeniyle dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Amasya Belediyesi ekipleri de temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Amasya ve ilçe belediyelerinin toplu taşıma araçlarını dezenfekte işlemleri de sürüyor. Halkın sık kullandığı cadde ve sokaklar gece saatlerinde belediye ekiplerince yıkanıp temiz hale getiriliyor.

Kastamonu

Kastamonu merkez ve ilçelerde polis, jandarma ve zabıta ekiplerince denetim gerçekleştiriliyor.

Yoğunluk yaşanan Cumhuriyet ve Nasrullah meydanlarında polis ekiplerince bireylere, zabıta ekiplerince de iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştiriliyor.

Denetimlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

İlgili Haberler

GAZİANTEP - İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi
GAZİANTEP - İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Son dakika haberi: Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Son dakika haberi: Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Muhsin Fahrizade Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Işık İrem Derici Serdar Ortaç Bülent Ersoy
Spor Sörloth Sinan Gümüş Yılmaz Vural Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Uefa Bursa Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun ve çevre illerde Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Amasya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 16:37:08. #1.15#
title