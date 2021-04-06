Samsun ve çevre illerde Kovid-19 denetimleri sürüyor
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Samsun ve çevre illerde Kovid-19 denetimleri sürüyor

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Samsun ve çevre illerde Kovid-19 denetimleri sürüyor

Sağlık Bakanlığınca son açıklanan haftalık verilere göre 100 binde 678,72 ile en yüksek Kovid-19 vakası görülen Samsun ile Kastamonu, Sinop ve Çorum'da "Dinamik Denetim Modeli" çerçevesindeki denetimler devam ediyor.

Sağlık Bakanlığınca son açıklanan haftalık verilere göre 100 binde 678,72 ile en yüksek Kovid-19 vakası görülen Samsun ile Kastamonu, Sinop ve Çorum'da "Dinamik Denetim Modeli" çerçevesindeki denetimler devam ediyor.

Samsun Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Vali Zülkif Dağlı'nın talimatlarıyla denetimlerin 17 ilçede kaymakamların başkanlığında, kurum müdürleri ve kolluk kuvvetlerinin katılımıyla sürdüğü kaydedildi.

Paylaşımda, vatandaşların salgının yayılımını kontrol altında tutmak amacıyla alınan tedbir ve kurallara uyarak verecekleri desteğin, hep birlikte ulaşılacak sağlıklı, güzel günler için atılmış büyük bir adım ve umut ışığı olacağı vurgulandı.

Kastamonu, Sinop ve Çorum'da da denetimler sürüyor.

İş yerleri ile cadde ve meydanlarda emniyet ekiplerince vatandaşlara yönelik Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapıldı.

Köylerde de jandarma ekiplerince yoğun denetimler sürüyor.

Polis ve jandarma araçlarından ve minarelerden yapılan anonslarla vatandaşlar uyarılıyor.

Sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat etmeyen vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor.

Denetimlerde maske takmadığı tespit edilen vatandaşlar uyarılırken, ikinci kez uyarıldığı anlaşılan kişiler hakkında da İl Hıfzıssıhha Meclisine iletilmek üzere tutanak tutuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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