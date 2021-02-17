Samsun ve çevre illerde kar nedeniyle 1131 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı
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Samsun ve çevre illerde kar nedeniyle 1131 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı

17.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:37
Samsun ve çevre illerde kar nedeniyle 1131 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı

Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Tokat ve Amasya'da kar yağışı nedeniyle 1131 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Tokat ve Amasya'da kar yağışı nedeniyle 1131 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Samsun'da kar nedeniyle Çarşamba, Ayvacık ve Yakakent'te 7'şer, Tekkeköy ve Atakum'da 5'er, Bafra'da 20, Alaçam'da 35, Kavak'ta 3, Havza'da 25, Asarcık'ta 1, Ladik'te 8, Vezirköprü'de 20, İlkadım'da 8, Canik'te 11 olmak üzere 162 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, karın olumsuz etkilerini azaltmak ve yolları trafiğe açmak için 178 araç ve 308 personelle çalışıyor.

Ekipler, yol açma çalışmalarını havadan drone ile de denetliyor.

Çorum'da ise İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, karın etkili olduğu ilk gün kapanan 591 köy yolundan 452'si 25 greyder, 3 kar bıçaklı kamyon ve 6 kepçeyle aralıksız süren çalışmalarla ulaşıma açıldı. Yüksek kesimlerdeki 139 köy yolunun açılması için de çalışmalar devam ediyor.

Amasya'da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle il genelinde 167 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da 391, Sinop'ta 192, Tokat'ta ise 80 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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