Samsun ve çevre illerde kar etkisini sürdürüyor

Samsun, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Çorum'da kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Samsun'da dün başlayan ve gece etkisini artıran yağış nedeniyle Samsun-Ankara karayolunda ve şehir merkezinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kar ve tipi Samsun-Ankara kara yolu Çakallı mevkisinde de etkisini sürdürürken, burada ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri de kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolu trafiğe açık tutmaya çalışıyor.

Kent merkezini de etkileyen kar sonrası ana caddeler dışındaki hemen hemen her yer beyaza büründü.

Buzlanma sonucu vatandaşların yürümekte zorlandığı kaldırımlarda belediye ekipleri kar kürüme çalışması, ana arterlerde ise tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Öte yandan Atakum sahiline, kar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar ve hayvanlar için vatandaşlarca yem bırakıldı.

Kastamonu

Dünden bu yana etkili olan kar nedeniyle kent beyaza büründü.

Yağış dolayısıyla belediye ekipleri yollarda ve kaldırımlarda kar küreme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, sürücüleri dikkatli ve tedbirleri olmaları konusunda uyarıyor.

Kar kalınlığının kent merkezinde 26, yüksek kesimlerinde ise 95 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

Amasya

Amasya Belediyesi ekipleri, etkisini artıran kar ve buzlanma nedeniyle ana arterler başta olmak üzere tüm mahallerde tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, merkez ve köy yollarında da tuzlama çalışmasını sürdürüyor. Dün akşamdan bu yana etkili olan yağış Yalıboyu Evleri ve Şehzadeler Gezi Yolu'nda ise güzel görüntüler oluşturdu.

Kentte yağışın yarın akşama kadar devam etmesi bekleniyor.

Tokat

Tokat'ta gece başlayan kar etkisini sürdürüyor.

Tokat-Sivas kara yolunda ekiplerin kar temizliği yapmasının ardından araçların geçişine izin veriliyor.

Yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Çorum

Çorum'da da yağış dünden bu yana aralıksız sürüyor.

Zaman zaman şiddetini artıran kar, kentteki hayatı olumsuz etkiliyor. Sürücülerin ulaşımda güçlük yaşadığı kentte yağışla birlikte karla mücadele çalışmaları da başladı.

Karayolları Çorum Şube Müdürlüğü ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak, Samsun-Ankara kara yolunu açık tutmaya çalışıyor.

Çorum Belediyesi de kent merkezinde 26 iş makinesi ve 215 personelle yol ve kaldırımlarda çalışma yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu