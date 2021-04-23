Samsun ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı

Samsun ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Samsun, Tokat, Çankırı, Kastamonu, Amasya, Sinop ve Çorum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Samsun, Tokat, Çankırı, Kastamonu, Amasya, Sinop ve Çorum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Samsun'daki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Esen, yaptığı açıklamada, çok sevinçli ve gururlu bir gün yaşadıklarını belirterek, "Salgın nedeniyle içimizdeki coşkuyu sokaklara taşıyamasak da gönüllerimizdeki coşku dünyaya yetecek düzeyde." dedi.

Törene, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kısıtlı sayıda kişi katıldı.

Tokat

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Çankırı

Çankırı Anıt Alanı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Kastamonu

Kastamonu'daki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Atatürk ve Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, polis, jandarma, zabıta ve itfaiye ekipleri araçlarıyla konvoy düzenledi.

Törene, Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ile Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt katıldı.

Amasya

Amasya'da Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerin okunmasının ardından program sona erdi.

Törene, Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Sinop

Sinop'ta Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Çorum

Çorum'da Gazi Caddesi'ndeki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Vedat Bilgin Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Hande Erçel Demet Akalın
Spor Muslera Cenk Tosun Ünal Karaman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samsun ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 13:38:11. #1.14#

title