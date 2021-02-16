Samsun ve çevre illerde 2 bin 240 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Samsun ve çevre illerde 2 bin 240 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

16.02.2021 13:11 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:14
Samsun ve çevre illerde 2 bin 240 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

Samsun, Sinop, Çankırı, Amasya, Tokat, Kastamonu ve Çorum'da kar nedeniyle 2 bin 240 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Samsun, Sinop, Çankırı, Amasya, Tokat, Kastamonu ve Çorum'da kar nedeniyle 2 bin 240 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin yüksek rakımlı köylerinde ulaşımda aksamalar yaşandığı belirtildi.

Kent genelinde kar ve tipi nedeniyle 263 mahalle yolunun kapalı olduğu bildirilen açıklamada, yolların açılması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Sinop İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre de kar özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

İl genelinde kar nedeniyle 300 yerleşim yerinde yollar ulaşıma kapalı bulunuyor.

Çankırı İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Atkaracalar'da 3, Bayramören'de 4, Çerkeş'te 8, Ilgaz'da 3, Kurşunlu'da 5, Orta ilçesinde ise 9 köy olmak üzere 32 yolda ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucu daha önce kapanan 312 köyün yolu ulaşıma açıldı.

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 699 yerleşim biriminin yolu açılmaya çalışılıyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, yağış özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu. Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Amasya'da kar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte dün öğle saatlerinde başlayan ve özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yağış nedeniyle il genelinde 257 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 14 greyder, 8 kepçe, 1 kar makinesi, 5 bıçaklı kamyon, 4 yükleyici kepçe ve servis araçlarıyla yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum'da etkili olan yağışın ardından ulaşıma kapanan 591 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Tokat'ta gece saatlerinde başlayan kar, etkili olmaya devam ediyor. Ulaşıma kapanan 98 köy yolunun açılmasına çalışılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Bülent Turan Muharrem İnce Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Alişan Oğuzhan Koç Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ömer Ali Ersun Yanal İrfan Can Kahveci Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pkk Silah Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun ve çevre illerde 2 bin 240 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 13:38:07. #1.14#
title