Samsun ve çevre illerde 2 bin 240 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

Samsun, Sinop, Çankırı, Amasya, Tokat, Kastamonu ve Çorum'da kar nedeniyle 2 bin 240 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Samsun, Sinop, Çankırı, Amasya, Tokat, Kastamonu ve Çorum'da kar nedeniyle 2 bin 240 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin yüksek rakımlı köylerinde ulaşımda aksamalar yaşandığı belirtildi.

Kent genelinde kar ve tipi nedeniyle 263 mahalle yolunun kapalı olduğu bildirilen açıklamada, yolların açılması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Sinop İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre de kar özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

İl genelinde kar nedeniyle 300 yerleşim yerinde yollar ulaşıma kapalı bulunuyor.

Çankırı İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Atkaracalar'da 3, Bayramören'de 4, Çerkeş'te 8, Ilgaz'da 3, Kurşunlu'da 5, Orta ilçesinde ise 9 köy olmak üzere 32 yolda ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucu daha önce kapanan 312 köyün yolu ulaşıma açıldı.

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 699 yerleşim biriminin yolu açılmaya çalışılıyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, yağış özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu. Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Amasya'da kar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte dün öğle saatlerinde başlayan ve özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yağış nedeniyle il genelinde 257 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 14 greyder, 8 kepçe, 1 kar makinesi, 5 bıçaklı kamyon, 4 yükleyici kepçe ve servis araçlarıyla yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum'da etkili olan yağışın ardından ulaşıma kapanan 591 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Tokat'ta gece saatlerinde başlayan kar, etkili olmaya devam ediyor. Ulaşıma kapanan 98 köy yolunun açılmasına çalışılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu