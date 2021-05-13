Samsun ve çevre iller "tam kapanma" sürecinde Ramazan Bayramı'na sessiz girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun ve çevre iller "tam kapanma" sürecinde Ramazan Bayramı'na sessiz girdi

Samsun ve çevre iller 'tam kapanma' sürecinde Ramazan Bayramı'na sessiz girdi
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Samsun, Sinop, Tokat, Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Amasya'da sessizlik sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Samsun, Sinop, Tokat, Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Amasya'da sessizlik sürüyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında Ramazan Bayramı'nın birinci günü Samsun'da cadde, meydan ve sahiller boş kaldı.

Şehirde normal zamanlarda yoğunluğun bulunduğu Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet ve Saathane meydanları, Mecidiye ile İstiklal ve Gazi caddeleri gibi bölgelerin sakin olduğu görüldü.

Kentin belirli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu kentte, polis ekipleri olası ihlallere karşı sık sık denetim yapıyor.

Sinop

Sinop'ta cadde, sahil ve sokaklarda sessizlik sürüyor.

Emniyet ve jandarma ekiplerince denetimlerin sıklaştırıldığı kentte, Valilik tarafından vatandaşlara bayram ziyaretleri yapılmaması uyarısında bulunuldu.

Kentte ayrıca ana caddeler ile meydanlarda görev yapan polis sayısı artırıldı.

Tokat

Tokat'ta tam kapanmaya uyulurken, kentin en işlek yerleri Cumhuriyet Meydanı, Behzat ve Gaziosmanpaşa bulvarlarında yaya ve araç trafiği azaldı.

Polis ekipleri kent genelindeki kavşaklarda denetimlerine devam ediyor.

Kent girişinde jandarma ve polis ekipleri uygulamalarını sürdürüyor.

Kastamonu

Sağlık Bakanlığınca açıklanan haftalık verilere göre, İstanbul'dan sonra 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen ikinci il Kastamonu'da denetimler sürüyor.

Polis ekipleri, uygulama noktalarının yanı sıra cadde ve sokaklar ile alışveriş merkezlerinde kontrollerine devam ediyor. Jandarma ekipleri de kontrol noktaları ile köylerde denetimlerini sürdürüyor.

Amasya

Amasya'da kent merkezinin en yoğun bölgelerinden Yavuz Selim Meydanı, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi ile Şehzadeler Gezi Yolu sessiz kaldı.

Bayram nedeniyle birçok marketin kapalı olmasından dolayı alışveriş için dışarıya az sayıda kişinin çıktığı görüldü.

Polis ve jandarma ekipleri, il genelindeki önemli kavşaklarda ve şehirler arası kara yollarında denetimlerini sürdürdü.

Çorum

Çorum'da bayramın ilk gününde cadde ve meydanlarda sessizlik hakim.

Kısıtlama ihlallerine karşı denetimler de sıkılaştırıldı. Polis ve jandarma ekipleri, belirlenen noktalarda yaptıkları denetimde muafiyet belgesi olanların geçişine izin veriliyor.

Çankırı

Çankırı'da da Ramazan Bayramı tam kapanma dolayısıyla evlerde geçiriliyor.

Kent merkezindeki işlek noktalardan Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı'nda sakin bir gün yaşanıyor.

Polis ve jandarma bayramlaşma ziyaretlerini engellemek amacıyla il genelinde sürdürdüğü denetimlerde, kurallara uymayanlara para cezası uyguluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

İsrail Gazze'yi Ramazan Bayramı'nda da vuruyor: Şehit sayısı 83'e yükseldi
İsrail Gazze'yi Ramazan Bayramı'nda da vuruyor: Şehit sayısı 83'e yükseldi
Evde cesedi bulunan Suriyeli şahsın cinayet şüphelisi ortaya çıktı: Çantayla koşarak uzaklaşmış
Evde cesedi bulunan Suriyeli şahsın cinayet şüphelisi ortaya çıktı: Çantayla koşarak uzaklaşmış
Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı
Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ruhsar Pekcan Antony Blinken Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Pınar Altuğ Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Arda Turan Gökhan Töre Cüneyt Çakır Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samsun ve çevre iller "tam kapanma" sürecinde Ramazan Bayramı'na sessiz girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 14:13:45. #1.14#

title