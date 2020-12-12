Samsun ve çevre iller sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Samsun ve çevre iller sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü

12.12.2020 12:07 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:10
Samsun ve çevre iller sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Samsun'da sessizlik hakim.Samsun'da İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun'da vatandaşlar evlerinde kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Samsun'da sessizlik hakim.

Samsun'da İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun'da vatandaşlar evlerinde kaldı.

Kentin en yoğun bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı, Karadeniz Sahil Yolu, İstiklal Caddesi ve Mecidiye Çarşısı'ndaki park, bahçe, cadde ve sokaklar tamamen boşaldı.

Polis ekipleri kentteki kavşaklarda denetim yaptı.

Kastamonu

Kastamonu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent oldukça sakin bir gün geçiriyor.

Şehir merkezinde kısıtlama öncesi yaşamın yoğun aktığı cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Kent merkezinin işlek noktalarından olan Nasrullah ve Cumhuriyet Meydanı sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla boş kaldı.

Öte yandan, polis ekipleri de kentin belirli noktalarında kısıtlamaya ilişkin denetimlerine devam ediyor.

-Çorum

Çorum'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk saatlerinden itibaren sessizlik hakim.

Vatandaşların evlerine çekilmesiyle ıssızlaşan kentte kısıtlamaya büyük ölçüde uyulduğu görülüyor.

Şehrin ana arterleri Gazi ve İnönü caddeleri ile Hürriyet Meydanı, kısıtlamanın yanı sıra yağışlı havanın da etkisiyle boş kaldı.

Kısıtlama dolayısıyla polis ekiplerinin denetimi de sürüyor. Belli noktalarda kimlik kontrolü yapan ekipler, izin belgesi olanların geçmesine izin verirken belge gösteremeyenler ise evlerine yönlendiriliyor.

Çankırı

Çankırı'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent sessizliğe büründü.

Kentin en yoğun bölgelerinden Atatürk Bulvarı, Belediye Meydanı kısıtlama nedeniyle boş kaldı.

Polis ekipleri il genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Amasya

Amasya'da şehir merkezinde kısıtlama öncesi insan yoğunluğu ile bilinen Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolu sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sessizliğe büründü.

Sinop

Sinop'ta da sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentte, hafta sonları yoğunluğun yaşandığı sahil de sessizliğe büründü.

Polis ekipleri kentte denetimlerini sürdürdü.

Tokat

Tokat, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Kentin işlek caddeleri ile park ve meydanları boş kaldı. Emniyet ekiplerince il genelinde denetimler yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

İlgili Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Son dakika haberleri: Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Son dakika haberleri: Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Şener Şen Cemal Hünal Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Okan Buruk Fatih Terim Ersun Yanal Samet Aybaba Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kız Ateş İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun ve çevre iller sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 12:17:29. #1.15#
title