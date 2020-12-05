Samsun ve çevre iller sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü
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Samsun ve çevre iller sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü

05.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 05.12.2020 12:46
Samsun ve çevre iller sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Samsun, Kastamonu, Sinop, Amasya, Çankırı ve Çorum'da sessizlik hakim.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Samsun, Kastamonu, Sinop, Amasya, Çankırı ve Çorum'da sessizlik hakim.

Samsun'da İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun'da vatandaşlar evlerinde kaldı.

Kentin en yoğun bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı, Karadeniz Sahil Yolu, İstiklal Caddesi ve Mecidiye Çarşısı'ndaki park, bahçe, cadde ve sokaklar tamamen boşaldı.

Polis ekipleri, kentteki kavşaklarda denetim yaptı.

Kastamonu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentte sakinlik hüküm sürüyor.

Şehir merkezinde kısıtlama öncesi yaşamın yoğun aktığı cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Kent merkezinin işlek noktalarından olan Nasrullah ve Cumhuriyet meydanı sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla boş kaldı.

Öte yandan, polis ekipleri de kentin belirli noktalarında kısıtlamaya ilişkin denetimlerine devam ediyor.

Sinop'ta da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Vatandaşların kısıtlamaya uydukları görüldü.

Amasya'da sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı dün akşam saatlerinden itibaren sakinlik yaşanıyor. Cadde ve sokaklarda insan ve araç trafiğinin en düşük seviyeye indiği kentte, polis ekipleri çeşitli kavşaklarda uygulama noktası oluşturdu. İnsanların sokağa çıkma yasağına uyduğu görüldü.

Çorum'da da sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sessizlik hakim.

Kısıtlamanın başlamasıyla şehrin ana arterleri Gazi ve İnönü caddeleri ile Hürriyet ve Kadeş Barış meydanları boş kalırken denetimler aralıksız sürüyor.

Çoğu esnafın iş yerini açmadığı kentte kısıtlamaya uyulduğu görülüyor.

Çankırı'da da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Atatürk Bulvarı, Belediye Meydanı ile sokak ve caddeler boşaldı.

Polis ekipleri kentin çeşitli noktalarında dışarıda gördüğü kişilere cezai işlem uygularken trafik ekipleri il genelinde denetleme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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