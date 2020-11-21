Samsun ve çevre iller sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun, Sinop, Tokat, Çorum, Kastamonu, Çankırı ve Amasya'da sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun, Sinop, Tokat, Çorum, Kastamonu, Çankırı ve Amasya'da sessizlik hakim oldu.

Sinop'ta kısıtlamanın başlamasıyla kentin işlek caddeleri ile Uğur Mumcu Meydanı'nın boş kaldığı görüldü.

Çorum'da vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması başlamadan yaklaşık bir saat önce evlerine çekilmeye başladı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de denetim gerçekleştirdi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kastamonu'da kent genelinde sessizlik hakim oldu.

Şehrin en işlek noktalarından Cumhuriyet ve Nasrullah meydanları ile cadde ve kara yolları da boş kaldı.

Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı ile cadde ve kara yolları boşaldı.

Samsun'da da uygulama kapsamında kentin en işlek noktalarından ve insan yoğunluğunun fazla olduğu İstiklal, Gazi ve Mecidiye caddeleri ile Saathane Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilirken, kontrollere başlayan ekipler, iş yeri sahiplerini, sürücüleri ve vatandaşları kısıtlama konusunda uyardı.

Amasya'da uygulamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kalırken, muaf olanlar dışında vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü.

Çankırı'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla meydan, sokak ve caddeler boş kaldı.

Polis ekipleri, kentin çeşitli noktalarında dışarıda gördüğü kişilere cezai işlem uygularken, trafik ekipleri il genelinde denetleme yaptı.

Birçok işletmecinin kısıtlama saatinden önce iş yerlerini kapattığı gözlemlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu