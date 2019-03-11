Samsun ve Amasya Valilerinden Sivas Ziyareti

Samsun Valisi Osman Kaymak ve eşi Emine Kaymak ile Amasya Valisi Osman Varol ve eşi Funda Varol, Sivas Valisi Salih Ayhan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, konuklar, Vali Salih Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz Ayhan tarafından karşılandı.

Valiler Kaymak ve Varol ziyarette şeref defterini imzaladı.

Valilik ziyaretinin ardından konuklar, Vali Salih Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz Ayhan'ın ev sahipliğinde Sivas'ın tarihi mekanlarını gezdi.

Ayhan, Sivas'ın Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet kenti olduğunu belirterek, şehrin önemini vurguladı.

Ziyarette Gazi Anadolu Lisesi öğrencilerinin fotoğraf taleplerini de geri çevirmeyen valiler, Buruciye Medresesi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Her iki ilin valisi Gökmedrese, Çifte Minare, Şifahiye Medresesi ve Kale Cami gibi tarihi ve kültürel değerlere hayran kaldıklarını belirtti.

Kaynak: AA