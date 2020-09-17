Son dakika... Samsun ve Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
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Son dakika... Samsun ve Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Samsun ve Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı Samsun ve Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı.

17.09.2020 11:49 | Son Güncelleme: 17.09.2020 13:09

Samsun ve Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

AMASYA - Samsun ve Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Narkotik Şube Müdürlüğü ve Merzifon Narkotik Grup Amirliği tarafından eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonla 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapma' suçundan şüpheli H.B, A.B, M.D, D.A, U.A.D ve S.C isimli 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarıldı.

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Son dakika... Samsun ve Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Kaynak: İHA

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