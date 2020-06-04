Samsun ve Amasya'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı
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Samsun ve Amasya'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

Samsun ve Amasya'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun ve Amasya'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı
04.06.2020 19:07 | Son Güncelleme: 04.06.2020 19:16

Samsun ve Amasya'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürütüldü.

Vezirköprü'deki Oruç Mahallesi'nde şüphelenilen bir araçta arama yapan ekipler, tarihi değeri olduğu değerlendirilen 103 sikke, yüzük, mühür, üzerinde kadın motifi işlemeli haç sembolü, kemer, çakı, bileklik, bilezik, kaşık ve tespih ele geçirdi. Araçta bulunan 3 zanlı ise gözaltına alındı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan ev ve eklentilerinde yapılan aramada da 15 tarihi obje bulundu.

Gözaltına alınan 1 şüpheli, Vezirköprü Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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