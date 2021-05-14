Samsun ve Amasya'da ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

SAMSUN ve Amasya'da cuma namazı sonrası, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

SAMSUN ve Amasya'da cuma namazı sonrası, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Yapılan açıklamalarla, İsrail protesto edildi.

Samsun'da Büyük Cami, Amasya'da ise Sultan Bayezid Camii önünde Cuma namazı çıkışı bir araya gelen kalabalıklar, hayatını kaybeden Filistinliler için salgın tedbirleri kapsamında mesafe ve maske kuralına uygun olarak gıyabi cenaze namazı kıldı. Namazının ardından kalabalıklar İsrail'e tepki sloganları attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan UYSAL