Samsun ve Amasya'da Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim Samsun ve Amasya'da İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" genelgesi kapsamında denetimler yapıldı.

Samsun ve Amasya'da İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" genelgesi kapsamında denetimler yapıldı.

Samsun'da kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de denetimler gerçekleştirildi. İlkadım, Bafra, Kavak ve Havza ilçesindeki denetimlere mülki idare amirleri de katıldı. Denetimlerde halk pazarları, market, lokanta, kafeterya gibi iş yerleri denetlenerek vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunuldu.

İlkadım Kaymakamı İbrahim Kekik ve İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilçeyi gezerek esnafa ve vatandaşlara sosyal mesafe kuralları uymaları konusunda tavsiyede bulundu.

Demirtaş, salgınla hep birlikte mücadele edeceklerini belirterek, "Bugün vatandaşımıza konunun önemini bir kez daha anlatıp, farkındalık oluşturmaya çalıştık. Her vatandaşımızın maske ve sosyal mesafe kurallarına uymasını istiyoruz, çünkü bir kısmı kurallara uymadığı zaman risk ortaya çıkıyor. Hepimiz tedbirlerimizi en üst seviyede almaya devam edersek koronavirüsle mücadelede o denli başarılı oluruz." dedi.

Amasya

Amasya'da da Vali Mustafa Masatlı'nın koordinasyonunda denetimler yapıldı.

Vali Masatlı, beraberindeki ekiplerle kentteki işletmelerde, cadde ve sokaklarda Kovid-19 kapsamında uyulması gereken kuralları denetledi. İncelemelerinin ardından Masatlı gazetecilere, İl Salgın Denetim Merkezinde görevli ekiplerin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına vatandaşların ve iş yerlerinin uyup uymadığını kontrol ettiğini söyledi.

Söz konusu merkezin İçişleri Bakanlığının "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelgesi kapsamında açıldığını anımsatan Masatlı, "Merkezimizde değişik kurumlardan sürekli personel görev yapıyor. İl Salgın Denetim Merkezinde, ekiplerce pozitif vakaların takibi, tüm iş yerleri, kamuya açık alanlar, şehir içi toplu taşıma araçları, taksilere yönelik denetimlerdeki kişilerin isim, adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgileri ile yapılan ihbarların merkezi veri tabanına kaydediliyor. Uygulama salgının önlenmesine yönelik çalışmalar açısından çok önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Şehit Sercan Koç Çok Programlı Anadolu Lisesinde, pandemi ile mücadele için ayak pedallı ve pompalı el dezenfektan standı üretimine başlandı.

Okul Müdürü Cüneyt Gümüş, pandemi döneminde hem okulun hem de ilçenin ihtiyacı olan dezenfektan standı ürettiklerini söyledi.

Kaynak: AA