Samsun ve Amasya'da 1,7 milyon kaçak makaron ele geçti: 7 gözaltı
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Samsun ve Amasya'da 1,7 milyon kaçak makaron ele geçti: 7 gözaltı

Samsun ve Amasya'da 1,7 milyon kaçak makaron ele geçti: 7 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Samsun ve Amasya illerinde toplam 1 milyon 776 bin adet boş ve dolu makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Samsun ve Amasya illerinde toplam 1 milyon 776 bin adet boş ve dolu makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptıkları çalışma sonucu Ladik-Suluova karayolu üzerinde durdurdukları M.U. idaresindeki araçta yaptıkları aramada 410 bin adet kaçak boş makaron ele geçirdi. Jandarma ekipleri olayla ilgili Amasya'nın Taşova ilçesinde ikamet eden S.K. ve M.M.E.'nin araçlarında yapılan aramada 5 bin 600 adet dolu makaron, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirdi. M.U.'nun iş yerinde yapılan aramada 52 bin adet boş makaron elde edildi. Olayla ilgili Amasya'nın Suluova ilçesinde E.Ü.'ye ait araç ve depoda yapılan aramada 1 milyon 290 bin adet boş makaron ele geçirildi. Amasya il merkezinde Ö.F.A. ve S.A.'nın ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 51 bin 950 kilogram kıyılmış tütün, bin 400 adet boş makaron, 17 bin adet dolu makaron ve 350 adet tütün sarma kağıdı ele geçirildi. Olayla ilgili S.A., E.Ü., Ö.F.A., S.K., M.U., M.M.E. ve M.U. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Samsun ve Amasya'da 1,7 milyon kaçak makaron ele geçti: 7 gözaltı - Haberler
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